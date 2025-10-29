سعر Roadmap Coin المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي RDMP إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر RDMP بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Roadmap Coin المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي RDMP إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر RDMP بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Roadmap Coin

سعر Roadmap Coin (RDMP)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 RDMP إلى USD:

--
----
-0.90%1D
mexc
USD
مخطط أسعار Roadmap Coin (RDMP) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 20:25:46 (UTC+8)

معلومات سعر Roadmap Coin (RDMP) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.65%

-0.95%

+9.97%

+9.97%

سعر Roadmap Coin (RDMP) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول RDMP بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـRDMP على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير RDMP +1.65% على مدار الساعة الماضية، -0.95% على مدار 24 ساعة، و +9.97% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Roadmap Coin (RDMP)

$ 10.00K
$ 10.00K$ 10.00K

--
----

$ 10.00K
$ 10.00K$ 10.00K

999.76M
999.76M 999.76M

999,761,852.0453665
999,761,852.0453665 999,761,852.0453665

القيمة السوقية الحالية لـ Roadmap Coin هي $ 10.00K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ RDMP يبلغ 999.76M، مع إجمالي عرض 999761852.0453665. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 10.00K.

سجل سعر Roadmap Coin (RDMP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Roadmap Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Roadmap Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Roadmap Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Roadmap Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-0.95%
30 يوم$ 0-9.64%
60 يوم$ 0-30.82%
90 يوم$ 0--

ما هو Roadmap Coin ( RDMP )

$RDMP - Roadmap coin is a memecoin on Solana based on crypto’s over-inflated promises and speculative absurdity.  We’re looking to reach $1B market cap and onboard 10 billion new users by Q3 2025 via our empty promise protocol.   Buy Now. We may pivot later. Roadmap Coin ($RDMP), a meme-based cryptocurrency with a focus on community engagement and holder rewards. Launched with a playful narrative, it claims to have achieved multiple "roadmap milestones" in a short period, emphasizing rapid progress compared to other crypto projects. The account actively posts about $RDMP’s integration with platforms like @phantom wallet and @boopdotfun , where holders can earn $SOL rewards. It also highlights listings on exchanges like MEXC and Moontok, boasting a market cap of over $2.5 million and liquidity of $160,616 as of June 17, 2025. @roadmapcoin ’s tone is bold and humorous, with posts like equating 1 $BTC to 1 $RDMP, aiming to capture attention in the volatile meme coin space. The account leverages social media hype, with AI-driven summaries and whale alerts from users like @Liwaysunv and @DhianRendy , projecting ambitious goals such as reaching a $1 billion valuation by Q3 2025. While it fosters a sense of community and excitement, the lack of detailed technical information raises questions about long-term viability, typical of meme coins. Followers are encouraged to hold $RDMP for passive rewards, aligning with its community-driven ethos.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Roadmap Coin (RDMP)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Roadmap Coin (USD)

كم ستكون قيمة Roadmap Coin (RDMP) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Roadmap Coin (RDMP) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Roadmap Coin.

تحقق الآن من توقعات سعر Roadmap Coin!

عملة RDMP إلى العملات المحلية

توكنوميكس Roadmap Coin (RDMP)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Roadmap Coin (RDMP) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس RDMP والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Roadmap Coin (RDMP)

كم يساوي Roadmap Coin (RDMP) اليوم؟
سعر RDMP المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر RDMP إلى USD الحالي؟
سعر RDMP إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Roadmap Coin ؟
القيمة السوقية لعملة RDMP هي $ 10.00K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن RDMP؟
العرض المتداول لتوكن RDMP هو 999.76M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ RDMP؟
حقق RDMP سعرًا قياسيًا قدره 0 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ RDMP؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 RDMP.
ما هو حجم تداول RDMP؟
حجم تداول RDMP المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع RDMP هذا العام؟
قد يرتفع RDMP هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر RDMP لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 20:25:46 (UTC+8)

إخلاء المسؤولية

