معلومات سعر Ridotto (RDT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00350536 24 ساعة منخفض $ 0.00628404 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 1.51 أدنى سعر $ 0.00293954 تغير السعر (1 ساعة) -0.26% تغير السعر (1يوم) -0.37% تغير السعر (7 أيام) +106.33%

سعر Ridotto (RDT) في الوقت الحقيقي هو $0.00624371. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول RDT بين أدنى سعر $ 0.00350536 وأعلى سعر $ 0.00628404، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـRDT على الإطلاق هو $ 1.51، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00293954.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير RDT -0.26% على مدار الساعة الماضية، -0.37% على مدار 24 ساعة، و +106.33% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Ridotto (RDT)

القيمة السوقية $ 1.97M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 3.12M إمداد دورة التداول 314.76M إجمالي العرض 500,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Ridotto هي $ 1.97M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ RDT يبلغ 314.76M، مع إجمالي عرض 500000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.12M.