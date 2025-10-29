معلومات سعر Rico (RICO) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00498677$ 0.00498677 $ 0.00498677 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +1.87% تغير السعر (1يوم) -4.13% تغير السعر (7 أيام) -1.05% تغير السعر (7 أيام) -1.05%

سعر Rico (RICO) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول RICO بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـRICO على الإطلاق هو $ 0.00498677، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير RICO +1.87% على مدار الساعة الماضية، -4.13% على مدار 24 ساعة، و -1.05% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Rico (RICO)

القيمة السوقية $ 33.16K$ 33.16K $ 33.16K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 33.16K$ 33.16K $ 33.16K إمداد دورة التداول 999.72M 999.72M 999.72M إجمالي العرض 999,722,611.4 999,722,611.4 999,722,611.4

القيمة السوقية الحالية لـ Rico هي $ 33.16K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ RICO يبلغ 999.72M، مع إجمالي عرض 999722611.4. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 33.16K.