سعر RFLIX اليوم

السعر المباشر لمشروع RFLIX (RFLX) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.11% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل RFLX الحالي إلى USD هو $ 0 لكل RFLX.

يحتل RFLIX حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 50,721، مع عرض متداول قدره 1.00B RFLX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول RFLX بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك RFLX بمقدار -8.61% خلال الساعة الماضية و+163.20% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق RFLIX (RFLX)

القيمة السوقية $ 50.72K$ 50.72K $ 50.72K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 50.72K$ 50.72K $ 50.72K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ RFLIX هي $ 50.72K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ RFLX يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 50.72K.