سعر Rezor اليوم

السعر المباشر لمشروع Rezor (RZR) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.20% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل RZR الحالي إلى USD هو $ 0 لكل RZR.

يحتل Rezor حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,740,833، مع عرض متداول قدره 41.41B RZR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول RZR بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك RZR بمقدار +0.12% خلال الساعة الماضية و-4.27% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Rezor (RZR)

القيمة السوقية $ 1.74M$ 1.74M $ 1.74M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.14M$ 2.14M $ 2.14M إمداد دورة التداول 41.41B 41.41B 41.41B إجمالي العرض 50,998,833,990.14109 50,998,833,990.14109 50,998,833,990.14109

القيمة السوقية الحالية لـ Rezor هي $ 1.74M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ RZR يبلغ 41.41B، مع إجمالي عرض 50998833990.14109. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.14M.