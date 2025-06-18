سعر REVV (REVV)
سعر REVV (REVV) المباشر لليوم هو USD 0.00126821. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.41M. يتم تحديث سعر REVV مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق REVV الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر REVV خلال اليوم هو +0.04%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.11B
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خلال اليوم، كان سعر REVV مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر REVV مقابل USD هو $ -0.0001713642 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر REVV مقابل USD هو $ -0.0000878229 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر REVV مقابل USD هو $ -0.000101737132882708 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.04%
|30 يوم
|$ -0.0001713642
|-13.51%
|60 يوم
|$ -0.0000878229
|-6.92%
|90 يوم
|$ -0.000101737132882708
|-7.42%
اكتشف أحدث تحليلات سعر REVV: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.65%
+0.04%
+9.47%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
REVV is the main utility token and in-game currency of the branded motorsports games produced by Animoca Brands, including branded titles based on intellectual property, such as MotoGP™ Ignition and Formula E: High Voltage, original title REVV Racing and many more to be announced soon. REVV is being leveraged as a cross-title utility, and the driving force behind the ecosystem's Play-to-Earn model.
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