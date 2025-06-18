احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر REVV مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر REVV.

سعر REVV (REVV) المباشر لليوم هو USD 0.00126821 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.41M . يتم تحديث سعر REVV مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق REVV الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر REVV خلال اليوم هو +0.04% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.11B

أداء سعر REVV (REVV) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر REVV مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر REVV مقابل USD هو $ -0.0001713642 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر REVV مقابل USD هو $ -0.0000878229 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر REVV مقابل USD هو $ -0.000101737132882708 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.04% 30 يوم $ -0.0001713642 -13.51% 60 يوم $ -0.0000878229 -6.92% 90 يوم $ -0.000101737132882708 -7.42%

تحليل سعر REVV (REVV)

اكتشف أحدث تحليلات سعر REVV: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00123516$ 0.00123516 $ 0.00123516 24 ساعة مرتفع $ 0.00127112$ 0.00127112 $ 0.00127112 عالية طوال الوقت $ 0.632317$ 0.632317 $ 0.632317 تغير السعر (1 ساعة) +2.65% تغير السعر (1يوم) +0.04% تغير السعر (7 أيام) +9.47%

معلومات سوق REVV (REVV)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: