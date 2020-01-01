توكنوميكس REVV (REVV) اكتشف الرؤى الرئيسية حول REVV (REVV)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات REVV (REVV) REVV is the main utility token and in-game currency of the branded motorsports games produced by Animoca Brands, including branded titles based on intellectual property, such as MotoGP™ Ignition and Formula E: High Voltage, original title REVV Racing and many more to be announced soon. REVV is being leveraged as a cross-title utility, and the driving force behind the ecosystem's Play-to-Earn model. الموقع الرسمي: https://www.motorverse.com الوثيقة البيضاء: https://motorverse.gitbook.io/revv-litepaper اشتر REVV الآن!

توكنوميكس REVV (REVV) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار REVV (REVV)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.70M $ 1.70M $ 1.70M إجمالي العرض: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B العرض المتداول: $ 1.11B $ 1.11B $ 1.11B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 4.60M $ 4.60M $ 4.60M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.632317 $ 0.632317 $ 0.632317 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00151806 $ 0.00151806 $ 0.00151806 معرفة المزيد عن سعر REVV (REVV)

توكنوميكس REVV (REVV): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس REVV (REVV) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن REVV التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن REVV التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس REVV، استكشف السعر المباشر لتوكن REVV!

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