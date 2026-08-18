سعر ReVault اليوم

السعر المباشر لمشروع ReVault (RVAULT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.92% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل RVAULT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل RVAULT.

يحتل ReVault حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 27,988، مع عرض متداول قدره 100.00B RVAULT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول RVAULT بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك RVAULT بمقدار -0.05% خلال الساعة الماضية و-1.84% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق ReVault (RVAULT)

القيمة السوقية $ 27.99K$ 27.99K $ 27.99K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 27.99K$ 27.99K $ 27.99K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ ReVault هي $ 27.99K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ RVAULT يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 27.99K.