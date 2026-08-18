سعر REST اليوم

السعر المباشر لمشروع REST (REST) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.88% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل REST الحالي إلى USD هو $ 0 لكل REST.

يحتل REST حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 324,225، مع عرض متداول قدره 499.89M REST. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول REST بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00138304، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك REST بمقدار +0.27% خلال الساعة الماضية و+79.60% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.53K.

معلومات سوق REST (REST)

القيمة السوقية $ 324.23K$ 324.23K $ 324.23K الحجم (24 ساعة) $ 1.53K$ 1.53K $ 1.53K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 324.23K$ 324.23K $ 324.23K إمداد دورة التداول 499.89M 499.89M 499.89M إجمالي العرض 499,886,212.866924 499,886,212.866924 499,886,212.866924

القيمة السوقية الحالية لـ REST هي $ 324.23K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.53K. العرض المتداول لـ REST يبلغ 499.89M، مع إجمالي عرض 499886212.866924. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 324.23K.