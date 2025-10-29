معلومات سعر RefundYourSOL (RYS) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
24 ساعة منخفض $ 0.00109736
24 ساعة مرتفع $ 0.00119634
عالية طوال الوقت $ 0.00336875
أدنى سعر $ 0
تغير السعر (1 ساعة) +1.00%
تغير السعر (1يوم) -5.28%
تغير السعر (7 أيام) +4.12%

سعر RefundYourSOL (RYS) في الوقت الحقيقي هو $0.00113307. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول RYS بين أدنى سعر $ 0.00109736 وأعلى سعر $ 0.00119634، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـRYS على الإطلاق هو $ 0.00336875، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير RYS +1.00% على مدار الساعة الماضية، -5.28% على مدار 24 ساعة، و +4.12% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق RefundYourSOL (RYS)

القيمة السوقية $ 1.10M
الحجم (24 ساعة) --
القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.10M
إمداد دورة التداول 970.59M
إجمالي العرض 970,591,008.256241

القيمة السوقية الحالية لـ RefundYourSOL هي $ 1.10M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ RYS يبلغ 970.59M، مع إجمالي عرض 970591008.256241. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.10M.