سعر Reflect اليوم

السعر المباشر لمشروع Reflect (RFL) اليوم هو $ 0.00113935، مع تغير بنسبة 2.82% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل RFL الحالي إلى USD هو $ 0.00113935 لكل RFL.

يحتل Reflect حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 22,341، مع عرض متداول قدره 13.94M RFL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول RFL بين $ 0.00110592 (أدنى) و$ 0.00119199 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.58، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك RFL بمقدار +0.04% خلال الساعة الماضية و-1.54% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 349.66.

معلومات سوق Reflect (RFL)

القيمة السوقية $ 22.34K$ 22.34K $ 22.34K الحجم (24 ساعة) $ 349.66$ 349.66 $ 349.66 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 28.49K$ 28.49K $ 28.49K إمداد دورة التداول 13.94M 13.94M 13.94M إجمالي العرض 25,000,000.0 25,000,000.0 25,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Reflect هي $ 22.34K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 349.66. العرض المتداول لـ RFL يبلغ 13.94M، مع إجمالي عرض 25000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 28.49K.