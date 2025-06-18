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سعر Recursive Sigil Protocol (GLYPH) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 35.43K . يتم تحديث سعر GLYPH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Recursive Sigil Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Recursive Sigil Protocol خلال اليوم هو +2.48% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.87M

أداء سعر Recursive Sigil Protocol (GLYPH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Recursive Sigil Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Recursive Sigil Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Recursive Sigil Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Recursive Sigil Protocol مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +2.48% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Recursive Sigil Protocol (GLYPH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Recursive Sigil Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +6.34% تغير السعر (1يوم) +2.48% تغير السعر (7 أيام) -13.92%

معلومات سوق Recursive Sigil Protocol (GLYPH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: