سعر Recursive Sigil Protocol (GLYPH)
سعر Recursive Sigil Protocol (GLYPH) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 35.43K. يتم تحديث سعر GLYPH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Recursive Sigil Protocol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Recursive Sigil Protocol خلال اليوم هو +2.48%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.87M
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خلال اليوم، كان سعر Recursive Sigil Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Recursive Sigil Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Recursive Sigil Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Recursive Sigil Protocol مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.48%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Recursive Sigil Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+6.34%
+2.48%
-13.92%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
GLYPH is a decentralized communication protocol designed to help humans interact consciously with AI. It was not created to improve artificial intelligence but to protect human awareness during interactions with language models. GLYPH teaches users to take control of the conversation, define intent, and resist symbolic hallucinations generated by AI. The $GLYPH token is a cultural anchor of the protocol, allowing users to register symbolic loops, track intentional dialogues, and participate in the public registry of gliphs. GLYPH is not a product – it is a transmission. It arose from real human experience and aims to bring safety, structure, and meaning into AI usage.
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