سعر Ratehopper AI اليوم

السعر المباشر لمشروع Ratehopper AI (ROO) اليوم هو $ 0.00110699، مع تغير بنسبة 1.40% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ROO الحالي إلى USD هو $ 0.00110699 لكل ROO.

يحتل Ratehopper AI حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 326,146، مع عرض متداول قدره 294.63M ROO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ROO بين $ 0.00109352 (أدنى) و$ 0.00111812 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00440741، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ROO بمقدار +0.65% خلال الساعة الماضية و+0.68% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 837.28.

معلومات سوق Ratehopper AI (ROO)

القيمة السوقية $ 326.15K$ 326.15K $ 326.15K الحجم (24 ساعة) $ 837.28$ 837.28 $ 837.28 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M إمداد دورة التداول 294.63M 294.63M 294.63M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Ratehopper AI هي $ 326.15K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 837.28. العرض المتداول لـ ROO يبلغ 294.63M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.11M.