سعر RARI اليوم

السعر المباشر لمشروع RARI (RARI) اليوم هو $ 0.07827، مع تغير بنسبة 0.63% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل RARI الحالي إلى USD هو $ 0.07827 لكل RARI.

يحتل RARI حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,919,606، مع عرض متداول قدره 18.12M RARI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول RARI بين $ 0.076256 (أدنى) و$ 0.078275 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 46.7، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.076256.

على المدى القصير، تحرك RARI بمقدار +0.01% خلال الساعة الماضية و-4.74% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 65.73K.

معلومات سوق RARI (RARI)

القيمة السوقية $ 1.92M$ 1.92M $ 1.92M الحجم (24 ساعة) $ 65.73K$ 65.73K $ 65.73K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.96M$ 1.96M $ 1.96M إمداد دورة التداول 18.12M 18.12M 18.12M إجمالي العرض 25,000,000.0 25,000,000.0 25,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ RARI هي $ 1.92M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 65.73K. العرض المتداول لـ RARI يبلغ 18.12M، مع إجمالي عرض 25000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.96M.