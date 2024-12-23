سعر Raini ($RAINI)
سعر Raini ($RAINI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 377.91K. يتم تحديث سعر $RAINI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Raini الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 598.09
- تغيير سعر Raini خلال اليوم هو +10.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 486.36M
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خلال اليوم، كان سعر Raini مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Raini مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Raini مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Raini مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+10.01%
|30 يوم
|$ 0
|-80.37%
|60 يوم
|$ 0
|-83.08%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Raini: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.10%
+10.01%
-38.20%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Crypto native game development and publishing studio, with products built in an ecosystem powered by $RAINI
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