سعر RainbowToken (RAINBOWTOKEN)
سعر RainbowToken (RAINBOWTOKEN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 195.01K. يتم تحديث سعر RAINBOWTOKEN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق RainbowToken الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 161.14
- تغيير سعر RainbowToken خلال اليوم هو -2.82%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 738.62T
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خلال اليوم، كان سعر RainbowToken مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر RainbowToken مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر RainbowToken مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر RainbowToken مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.82%
|30 يوم
|$ 0
|+193.58%
|60 يوم
|$ 0
|+148.56%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر RainbowToken: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.01%
-2.82%
+132.06%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
RAINBOW is a hyper-deflationary, ethical DeFi token launched on the Binance Smart Chain which combines 7 features into a single cryptoasset. It was launched on 18th August 2021 and is developed and maintained by a team situated in the UK. The RAINBOW team have released a decentralized token launchpad service that specializes in user friendliness, flexibility and low fees. $RAINBOW will be used to reduce launch fees for developers on this platform.
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