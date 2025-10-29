معلومات سعر Queen Kitty (QKITTY) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0.00101445 $ 0.00101445 $ 0.00101445 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00101445$ 0.00101445 $ 0.00101445 عالية طوال الوقت $ 0.00113352$ 0.00113352 $ 0.00113352 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.39% تغير السعر (1يوم) -9.41% تغير السعر (7 أيام) +172.33% تغير السعر (7 أيام) +172.33%

سعر Queen Kitty (QKITTY) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول QKITTY بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0.00101445، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـQKITTY على الإطلاق هو $ 0.00113352، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير QKITTY +0.39% على مدار الساعة الماضية، -9.41% على مدار 24 ساعة، و +172.33% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Queen Kitty (QKITTY)

القيمة السوقية $ 906.45K$ 906.45K $ 906.45K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 906.45K$ 906.45K $ 906.45K إمداد دورة التداول 995.53M 995.53M 995.53M إجمالي العرض 995,531,623.5120468 995,531,623.5120468 995,531,623.5120468

القيمة السوقية الحالية لـ Queen Kitty هي $ 906.45K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ QKITTY يبلغ 995.53M، مع إجمالي عرض 995531623.5120468. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 906.45K.