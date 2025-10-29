معلومات سعر Quantlink (QLK) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0
24 ساعة منخفض $ 0
24 ساعة مرتفع $ 0
عالية طوال الوقت $ 0.080298
أدنى سعر $ 0
تغير السعر (1 ساعة) +0.05%
تغير السعر (1يوم) -77.25%
تغير السعر (7 أيام) -89.08%

سعر Quantlink (QLK) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول QLK بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـQLK على الإطلاق هو $ 0.080298، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير QLK +0.05% على مدار الساعة الماضية، -77.25% على مدار 24 ساعة، و -89.08% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Quantlink (QLK)

القيمة السوقية $ 16.42K
الحجم (24 ساعة) --
القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 16.42K
إمداد دورة التداول 100.00M
إجمالي العرض 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Quantlink هي $ 16.42K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ QLK يبلغ 100.00M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 16.42K.