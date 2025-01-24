سعر Purple (PURPLE)
سعر Purple (PURPLE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PURPLE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Purple الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 215.36K
- تغيير سعر Purple خلال اليوم هو +80.59%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Purple مقابل USD هو $ +0.0003959 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Purple مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Purple مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Purple مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0003959
|+80.59%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Purple: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-6.58%
+80.59%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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