معلومات سعر PumpMeme (PM) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 1.12 $ 1.12 $ 1.12 24 ساعة منخفض $ 1.14 $ 1.14 $ 1.14 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 1.12$ 1.12 $ 1.12 24 ساعة مرتفع $ 1.14$ 1.14 $ 1.14 عالية طوال الوقت $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 أدنى سعر $ 1.026$ 1.026 $ 1.026 تغير السعر (1 ساعة) +0.34% تغير السعر (1يوم) +0.79% تغير السعر (7 أيام) +0.65% تغير السعر (7 أيام) +0.65%

سعر PumpMeme (PM) في الوقت الحقيقي هو $1.14. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول PM بين أدنى سعر $ 1.12 وأعلى سعر $ 1.14، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـPM على الإطلاق هو $ 1.15، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 1.026.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير PM +0.34% على مدار الساعة الماضية، +0.79% على مدار 24 ساعة، و +0.65% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق PumpMeme (PM)

القيمة السوقية $ 19.39M$ 19.39M $ 19.39M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 114.03M$ 114.03M $ 114.03M إمداد دورة التداول 17.00M 17.00M 17.00M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ PumpMeme هي $ 19.39M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PM يبلغ 17.00M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 114.03M.