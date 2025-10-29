معلومات سعر PumpBase (PUMPBASE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00007869 $ 0.00007869 $ 0.00007869 24 ساعة منخفض $ 0.0000831 $ 0.0000831 $ 0.0000831 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00007869$ 0.00007869 $ 0.00007869 24 ساعة مرتفع $ 0.0000831$ 0.0000831 $ 0.0000831 عالية طوال الوقت $ 0.00127557$ 0.00127557 $ 0.00127557 أدنى سعر $ 0.00006531$ 0.00006531 $ 0.00006531 تغير السعر (1 ساعة) +0.02% تغير السعر (1يوم) -2.68% تغير السعر (7 أيام) +1.33% تغير السعر (7 أيام) +1.33%

سعر PumpBase (PUMPBASE) في الوقت الحقيقي هو $0.00007883. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول PUMPBASE بين أدنى سعر $ 0.00007869 وأعلى سعر $ 0.0000831، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـPUMPBASE على الإطلاق هو $ 0.00127557، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00006531.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير PUMPBASE +0.02% على مدار الساعة الماضية، -2.68% على مدار 24 ساعة، و +1.33% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق PumpBase (PUMPBASE)

القيمة السوقية $ 78.88K$ 78.88K $ 78.88K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 78.88K$ 78.88K $ 78.88K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ PumpBase هي $ 78.88K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PUMPBASE يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 78.88K.