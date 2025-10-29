معلومات سعر PUMPAI (PUMPAI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00007855 $ 0.00007855 $ 0.00007855 24 ساعة منخفض $ 0.000086 $ 0.000086 $ 0.000086 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00007855$ 0.00007855 $ 0.00007855 24 ساعة مرتفع $ 0.000086$ 0.000086 $ 0.000086 عالية طوال الوقت $ 0.085682$ 0.085682 $ 0.085682 أدنى سعر $ 0.00004822$ 0.00004822 $ 0.00004822 تغير السعر (1 ساعة) +0.71% تغير السعر (1يوم) -4.16% تغير السعر (7 أيام) +0.25% تغير السعر (7 أيام) +0.25%

سعر PUMPAI (PUMPAI) في الوقت الحقيقي هو $0.00008026. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول PUMPAI بين أدنى سعر $ 0.00007855 وأعلى سعر $ 0.000086، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـPUMPAI على الإطلاق هو $ 0.085682، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00004822.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير PUMPAI +0.71% على مدار الساعة الماضية، -4.16% على مدار 24 ساعة، و +0.25% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق PUMPAI (PUMPAI)

القيمة السوقية $ 21.36K$ 21.36K $ 21.36K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 80.42K$ 80.42K $ 80.42K إمداد دورة التداول 265.61M 265.61M 265.61M إجمالي العرض 999,902,832.952165 999,902,832.952165 999,902,832.952165

القيمة السوقية الحالية لـ PUMPAI هي $ 21.36K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PUMPAI يبلغ 265.61M، مع إجمالي عرض 999902832.952165. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 80.42K.