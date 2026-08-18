سعر PulseChain Tiger اليوم

السعر المباشر لمشروع PulseChain Tiger (PTIGER) اليوم هو $ 0.00450315، مع تغير بنسبة 41.95% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PTIGER الحالي إلى USD هو $ 0.00450315 لكل PTIGER.

يحتل PulseChain Tiger حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2,926,210، مع عرض متداول قدره 649.81M PTIGER. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PTIGER بين $ 0.00322593 (أدنى) و$ 0.00450528 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.0074825، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك PTIGER بمقدار +3.39% خلال الساعة الماضية و+165.03% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 84.41K.

معلومات سوق PulseChain Tiger (PTIGER)

القيمة السوقية $ 2.93M$ 2.93M $ 2.93M الحجم (24 ساعة) $ 84.41K$ 84.41K $ 84.41K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.93M$ 2.93M $ 2.93M إمداد دورة التداول 649.81M 649.81M 649.81M إجمالي العرض 649,813,338.7 649,813,338.7 649,813,338.7

القيمة السوقية الحالية لـ PulseChain Tiger هي $ 2.93M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 84.41K. العرض المتداول لـ PTIGER يبلغ 649.81M، مع إجمالي عرض 649813338.7. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.93M.