معلومات سعر Puffverse (PFVS) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00308427 $ 0.00308427 $ 0.00308427 24 ساعة منخفض $ 0.00335921 $ 0.00335921 $ 0.00335921 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00308427$ 0.00308427 $ 0.00308427 24 ساعة مرتفع $ 0.00335921$ 0.00335921 $ 0.00335921 عالية طوال الوقت $ 0.086767$ 0.086767 $ 0.086767 أدنى سعر $ 0.00256608$ 0.00256608 $ 0.00256608 تغير السعر (1 ساعة) -0.02% تغير السعر (1يوم) -0.14% تغير السعر (7 أيام) -8.43% تغير السعر (7 أيام) -8.43%

سعر Puffverse (PFVS) في الوقت الحقيقي هو $0.00335211. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول PFVS بين أدنى سعر $ 0.00308427 وأعلى سعر $ 0.00335921، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـPFVS على الإطلاق هو $ 0.086767، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00256608.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير PFVS -0.02% على مدار الساعة الماضية، -0.14% على مدار 24 ساعة، و -8.43% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Puffverse (PFVS)

القيمة السوقية $ 391.02K$ 391.02K $ 391.02K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 3.35M$ 3.35M $ 3.35M إمداد دورة التداول 116.62M 116.62M 116.62M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Puffverse هي $ 391.02K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PFVS يبلغ 116.62M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.35M.