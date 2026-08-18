سعر Prometheus اليوم

السعر المباشر لمشروع Prometheus (PROMETHEUS) اليوم هو $ 0.00106646، مع تغير بنسبة 44.01% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PROMETHEUS الحالي إلى USD هو $ 0.00106646 لكل PROMETHEUS.

يحتل Prometheus حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 106,646، مع عرض متداول قدره 100.00M PROMETHEUS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PROMETHEUS بين $ 0 (أدنى) و$ 0.00209562 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00282865، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك PROMETHEUS بمقدار +5.07% خلال الساعة الماضية و-- خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 36.22K.

معلومات سوق Prometheus (PROMETHEUS)

القيمة السوقية $ 106.65K$ 106.65K $ 106.65K الحجم (24 ساعة) $ 36.22K$ 36.22K $ 36.22K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 106.65K$ 106.65K $ 106.65K إمداد دورة التداول 100.00M 100.00M 100.00M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Prometheus هي $ 106.65K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 36.22K. العرض المتداول لـ PROMETHEUS يبلغ 100.00M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 106.65K.