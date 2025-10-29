معلومات سعر Project 89 (PROJECT89) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.0049254 $ 0.0049254 $ 0.0049254 24 ساعة منخفض $ 0.00582207 $ 0.00582207 $ 0.00582207 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.0049254$ 0.0049254 $ 0.0049254 24 ساعة مرتفع $ 0.00582207$ 0.00582207 $ 0.00582207 عالية طوال الوقت $ 0.00642953$ 0.00642953 $ 0.00642953 أدنى سعر $ 0.00245933$ 0.00245933 $ 0.00245933 تغير السعر (1 ساعة) -0.37% تغير السعر (1يوم) +0.46% تغير السعر (7 أيام) +17.77% تغير السعر (7 أيام) +17.77%

سعر Project 89 (PROJECT89) في الوقت الحقيقي هو $0.00509638. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول PROJECT89 بين أدنى سعر $ 0.0049254 وأعلى سعر $ 0.00582207، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـPROJECT89 على الإطلاق هو $ 0.00642953، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00245933.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير PROJECT89 -0.37% على مدار الساعة الماضية، +0.46% على مدار 24 ساعة، و +17.77% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Project 89 (PROJECT89)

القيمة السوقية $ 7.01M$ 7.01M $ 7.01M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 7.01M$ 7.01M $ 7.01M إمداد دورة التداول 1.37B 1.37B 1.37B إجمالي العرض 1,374,832,674.548392 1,374,832,674.548392 1,374,832,674.548392

القيمة السوقية الحالية لـ Project 89 هي $ 7.01M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PROJECT89 يبلغ 1.37B، مع إجمالي عرض 1374832674.548392. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 7.01M.