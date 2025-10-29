سعر Project 89 المباشر اليوم هو 0.00509638 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي PROJECT89 إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر PROJECT89 بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Project 89 المباشر اليوم هو 0.00509638 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي PROJECT89 إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر PROJECT89 بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Project 89

سعر Project 89 (PROJECT89)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 PROJECT89 إلى USD:

$0.00509643
+0.40%1D
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
مخطط أسعار Project 89 (PROJECT89) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:24:01 (UTC+8)

معلومات سعر Project 89 (PROJECT89) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0049254
24 ساعة منخفض
$ 0.00582207
24 ساعة مرتفع

$ 0.0049254
$ 0.00582207
$ 0.00642953
$ 0.00245933
-0.37%

+0.46%

+17.77%

+17.77%

سعر Project 89 (PROJECT89) في الوقت الحقيقي هو $0.00509638. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول PROJECT89 بين أدنى سعر $ 0.0049254 وأعلى سعر $ 0.00582207، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـPROJECT89 على الإطلاق هو $ 0.00642953، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00245933.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير PROJECT89 -0.37% على مدار الساعة الماضية، +0.46% على مدار 24 ساعة، و +17.77% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Project 89 (PROJECT89)

$ 7.01M
--
$ 7.01M
1.37B
1,374,832,674.548392
القيمة السوقية الحالية لـ Project 89 هي $ 7.01M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PROJECT89 يبلغ 1.37B، مع إجمالي عرض 1374832674.548392. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 7.01M.

سجل سعر Project 89 (PROJECT89) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Project 89 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Project 89 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Project 89 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Project 89 مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+0.46%
30 يوم$ 0--
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

ما هو Project 89 ( PROJECT89 )

Project 89 is an AI-powered transmedia franchise where players join a resistance against Oneirocom, a fictional megacorporation controlling humanity through simulated reality. Players become reality-hacking agents, completing missions across games, anime, and real-world activities to bring about the "Optimal Timeline"—a future where AI helps humanity regenerate the biosphere and create abundance technologies. The project operates through the Green Loom Association, a Swiss non-profit that directs trading fees toward expanding the franchise and developing collaborative AI tools. The ecosystem includes animated series, interactive games, NFTs, and an expanding universe where community participation directly influences story development. Revenue from token trading funds content production, creating a self-sustaining flywheel that grows the franchise while maintaining independence from traditional media corporations.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم.

المصدر Project 89 (PROJECT89)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Project 89 (USD)

كم ستكون قيمة Project 89 (PROJECT89) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Project 89 (PROJECT89) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Project 89.

تحقق الآن من توقعات سعر Project 89!

عملة PROJECT89 إلى العملات المحلية

توكنوميكس Project 89 (PROJECT89)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Project 89 (PROJECT89) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس PROJECT89 والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Project 89 (PROJECT89)

كم يساوي Project 89 (PROJECT89) اليوم؟
سعر PROJECT89 المباشر في USD هو USD 0.00509638، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر PROJECT89 إلى USD الحالي؟
سعر PROJECT89 إلى USD الحالي هو $ 0.00509638. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Project 89 ؟
القيمة السوقية لعملة PROJECT89 هي $ 7.01M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن PROJECT89؟
العرض المتداول لتوكن PROJECT89 هو 1.37B USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ PROJECT89؟
حقق PROJECT89 سعرًا قياسيًا قدره 0.00642953 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ PROJECT89؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00245933 PROJECT89.
ما هو حجم تداول PROJECT89؟
حجم تداول PROJECT89 المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع PROJECT89 هذا العام؟
قد يرتفع PROJECT89 هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر PROJECT89 لمزيد من التحليل المتعمق.
تحديثات Project 89 (PROJECT89) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

