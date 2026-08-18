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سعر Prize Protocol المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ PRIZE هي 44,653,924 USD. تابع تحديثات أسعار PRIZE إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Prize Protocol المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ PRIZE هي 44,653,924 USD. تابع تحديثات أسعار PRIZE إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

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معلومات سعر PRIZE

ما هو PRIZE

الوثيقة البيضاء لـ PRIZE

الموقع الرسمي لـ PRIZE

اقتصاد توكن PRIZE

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سعر Prize Protocol (PRIZE)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 PRIZE إلى USD:

$0.00088132
$0.00088132$0.00088132
+0.01%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Prize Protocol (PRIZE) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 08:49:01 (UTC+8)

سعر Prize Protocol اليوم

السعر المباشر لمشروع Prize Protocol (PRIZE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.92% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PRIZE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل PRIZE.

يحتل Prize Protocol حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 44,653,924، مع عرض متداول قدره 50.58B PRIZE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PRIZE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك PRIZE بمقدار +0.23% خلال الساعة الماضية و+2.83% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.58K.

معلومات سوق Prize Protocol (PRIZE)

$ 44.65M
$ 44.65M$ 44.65M

$ 2.58K
$ 2.58K$ 2.58K

$ 88.29M
$ 88.29M$ 88.29M

50.58B
50.58B 50.58B

99,999,997,830.79004
99,999,997,830.79004 99,999,997,830.79004

القيمة السوقية الحالية لـ Prize Protocol هي $ 44.65M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.58K. العرض المتداول لـ PRIZE يبلغ 50.58B، مع إجمالي عرض 99999997830.79004. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 88.29M.

سجل سعر Prize Protocol بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.23%

+1.92%

+2.83%

+2.83%

سجل سعر Prize Protocol (PRIZE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Prize Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Prize Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Prize Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Prize Protocol مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+1.92%
30 يوم$ 0-1.21%
60 يوم$ 0+15.46%
90 يوم$ 0--

توقعات أسعار Prize Protocol

Prize Protocol (PRIZE) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف PRIZE في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرPrize Protocol (PRIZE) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Prize Protocol نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Prize Protocol الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار PRIZE للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Prize Protocol.

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نبذة عن Prize Protocol

ما هو السعر الحالي لـ Prize Protocol؟

يتم تداول Prize Protocol (PRIZE) بسعر $، مما يعكس حركة سعرية بنسبة 1.92% خلال الـ 24 ساعة الماضية. تتجمع هذه البيانات المباشرة من البورصات العالمية لتزويد المتداولين بتقييم دقيق للسوق في أي لحظة.

ما الدور الذي يلعبه Prize Protocol في نظامه البيئي؟

باعتباره أصلًا أساسيًا ضمن شبكة -- وجزءًا من قطاع Solana Ecosystem,Quest-to-Earn، غالبًا ما يدعم PRIZE وظائف أساسية مثل المدفوعات والتحكيم والتصويت على الحوكمة وحوافز السيولة. ويمكن لتصميمه أن يؤثر على كيفية عمل التطبيقات أو العقود الذكية عبر نظامه البيئي.

ما مدى نشاط تداول PRIZE اليوم؟

خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجل PRIZE حجم تداول بلغ $--. عادةً ما يشير الحجم المرتفع إلى اهتمام قوي من المستثمرين، وسيولة أكثر صحة، وتنفيذ أفضل للمتداولين الصغار والكبار على حد سواء.

ما هي المعروض المتداول من Prize Protocol؟

يوجد اليوم 50575000000.0 من الرموز المميزة في التداول، وهو ما يحدد الكمية المتاحة للتداول. يساعد المعروض المتداول المستثمرين على تقدير الندرة وديناميكيات التضخم والتوزيع المحتمل للرموز على المدى الطويل.

ما هي القيمة السوقية وترتيب PRIZE؟

يحمل Prize Protocol حاليًا الترتيب #460 في السوق، مع رأسمال سوقي يبلغ $44653924، مما يضعه ضمن الأصول المعترف بها في قطاعه ويساعد المستثمرين على قياس حجمه النسبي.

كيف كان أداء Prize Protocol خلال الـ 24 ساعة الماضية؟

أظهر سعره حركة سعرية بنسبة 1.92% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يمكن أن تتأثر الحركة على المدى القصير بمعنويات التداول أو تحولات السيولة أو التطورات المتعلقة بشبكة --.

كيف يقارن Prize Protocol بالأصول المشابهة في الفئة نفسها؟

في نطاق فئة Solana Ecosystem,Quest-to-Earn، يُظهر PRIZE نشاطًا تنافسيًا مدعومًا بمستويات تداول قوية وسيولة عالية واستخداماته المستمرة في نظامه البيئي.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Prize Protocol

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 08:49:01 (UTC+8)

تحديثات Prize Protocol (PRIZE) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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