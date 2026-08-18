سعر Prize Protocol اليوم

السعر المباشر لمشروع Prize Protocol (PRIZE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.92% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PRIZE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل PRIZE.

يحتل Prize Protocol حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 44,653,924، مع عرض متداول قدره 50.58B PRIZE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PRIZE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك PRIZE بمقدار +0.23% خلال الساعة الماضية و+2.83% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.58K.

معلومات سوق Prize Protocol (PRIZE)

القيمة السوقية $ 44.65M$ 44.65M $ 44.65M الحجم (24 ساعة) $ 2.58K$ 2.58K $ 2.58K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 88.29M$ 88.29M $ 88.29M إمداد دورة التداول 50.58B 50.58B 50.58B إجمالي العرض 99,999,997,830.79004 99,999,997,830.79004 99,999,997,830.79004

القيمة السوقية الحالية لـ Prize Protocol هي $ 44.65M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.58K. العرض المتداول لـ PRIZE يبلغ 50.58B، مع إجمالي عرض 99999997830.79004. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 88.29M.