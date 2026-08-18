سعر Prism Assets اليوم

السعر المباشر لمشروع Prism Assets (PRISM) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 89.05% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PRISM الحالي إلى USD هو $ 0 لكل PRISM.

يحتل Prism Assets حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 124,667، مع عرض متداول قدره 1.00B PRISM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PRISM بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك PRISM بمقدار +15.50% خلال الساعة الماضية و+4.60% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 168.42K.

معلومات سوق Prism Assets (PRISM)

القيمة السوقية $ 124.67K$ 124.67K $ 124.67K الحجم (24 ساعة) $ 168.42K$ 168.42K $ 168.42K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 124.67K$ 124.67K $ 124.67K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Prism Assets هي $ 124.67K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 168.42K. العرض المتداول لـ PRISM يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 124.67K.