سعر POWERBALL اليوم

السعر المباشر لمشروع POWERBALL (BALL) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 3.59% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BALL الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BALL.

يحتل POWERBALL حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 52,337، مع عرض متداول قدره 979.49M BALL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BALL بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00598404، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BALL بمقدار +0.23% خلال الساعة الماضية و-10.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق POWERBALL (BALL)

القيمة السوقية $ 52.34K$ 52.34K $ 52.34K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 52.34K$ 52.34K $ 52.34K إمداد دورة التداول 979.49M 979.49M 979.49M إجمالي العرض 979,494,977.6771953 979,494,977.6771953 979,494,977.6771953

القيمة السوقية الحالية لـ POWERBALL هي $ 52.34K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BALL يبلغ 979.49M، مع إجمالي عرض 979494977.6771953. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 52.34K.