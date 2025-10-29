معلومات سعر Portals (PORTALS) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
24 ساعة منخفض $ 0.02613767
24 ساعة مرتفع $ 0.03422059
عالية طوال الوقت $ 0.269855
أدنى سعر $ 0.02613767
تغير السعر (1 ساعة) +0.01%
تغير السعر (1يوم) -5.72%
تغير السعر (7 أيام) -14.33%

سعر Portals (PORTALS) في الوقت الحقيقي هو $0.02674285. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول PORTALS بين أدنى سعر $ 0.02613767 وأعلى سعر $ 0.03422059، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـPORTALS على الإطلاق هو $ 0.269855، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.02613767.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير PORTALS +0.01% على مدار الساعة الماضية، -5.72% على مدار 24 ساعة، و -14.33% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Portals (PORTALS)

القيمة السوقية $ 6.15M
الحجم (24 ساعة) --
القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 26.72M
إمداد دورة التداول 230.00M
إجمالي العرض 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Portals هي $ 6.15M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PORTALS يبلغ 230.00M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 26.72M.