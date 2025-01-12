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سعر Poor Doge (PDOGE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 41.23K . يتم تحديث سعر PDOGE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Poor Doge الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 47.44K - تغيير سعر Poor Doge خلال اليوم هو +20.83% - لديه عرض متداول بقيمة USD 130.67B

أداء سعر Poor Doge (PDOGE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Poor Doge مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Poor Doge مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Poor Doge مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Poor Doge مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +20.83% 30 يوم $ 0 -46.60% 60 يوم $ 0 -85.77% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Poor Doge (PDOGE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Poor Doge: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.29% تغير السعر (1يوم) +20.83% تغير السعر (7 أيام) -7.95%

معلومات سوق Poor Doge (PDOGE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: