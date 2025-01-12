سعر Poor Doge (PDOGE)
سعر Poor Doge (PDOGE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 41.23K. يتم تحديث سعر PDOGE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Poor Doge الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 47.44K
- تغيير سعر Poor Doge خلال اليوم هو +20.83%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 130.67B
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خلال اليوم، كان سعر Poor Doge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Poor Doge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Poor Doge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Poor Doge مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+20.83%
|30 يوم
|$ 0
|-46.60%
|60 يوم
|$ 0
|-85.77%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Poor Doge: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.29%
+20.83%
-7.95%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Poor Doge (PDOGE) is a decentralized, community-driven cryptocurrency launched in May 2023. It aims to end the dog meat trade, gaining popularity as a symbol of compassion and social change. With strong support from investors and animal lovers, PDOGE stands out due to its mission and community dedication. Leveraging social media, influencers, and advocates, it has become a viral sensation. PDOGE commits to transparency and continuous improvement, evolving into a movement to eradicate the dog and cat meat trade. Join the compassionate future with PDOGE.
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