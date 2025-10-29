معلومات سعر Poggers ($POGGERS) في (USD)

سعر Poggers ($POGGERS) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول $POGGERS بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـ$POGGERS على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير $POGGERS -0.05% على مدار الساعة الماضية، +5.74% على مدار 24 ساعة، و +37.71% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Poggers ($POGGERS)

القيمة السوقية الحالية لـ Poggers هي $ 119.43K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ $POGGERS يبلغ 984.68M، مع إجمالي عرض 984682053.5646772. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 119.43K.