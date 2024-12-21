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سعر pNetwork (PNT) المباشر لليوم هو USD 0.0041851 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 367.85K . يتم تحديث سعر PNT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق pNetwork الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.21K - تغيير سعر pNetwork خلال اليوم هو +0.15% - لديه عرض متداول بقيمة USD 87.92M

أداء سعر pNetwork (PNT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر pNetwork مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر pNetwork مقابل USD هو $ -0.0003371478 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر pNetwork مقابل USD هو $ -0.0011779989 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر pNetwork مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.15% 30 يوم $ -0.0003371478 -8.05% 60 يوم $ -0.0011779989 -28.14% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر pNetwork (PNT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر pNetwork: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00401237$ 0.00401237 $ 0.00401237 24 ساعة مرتفع $ 0.00491542$ 0.00491542 $ 0.00491542 عالية طوال الوقت $ 3.37$ 3.37 $ 3.37 تغير السعر (1 ساعة) +0.21% تغير السعر (1يوم) +0.15% تغير السعر (7 أيام) -16.80%

معلومات سوق pNetwork (PNT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: