سعر pNetwork (PNT)
سعر pNetwork (PNT) المباشر لليوم هو USD 0.0041851. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 367.85K. يتم تحديث سعر PNT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق pNetwork الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.21K
- تغيير سعر pNetwork خلال اليوم هو +0.15%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 87.92M
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خلال اليوم، كان سعر pNetwork مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر pNetwork مقابل USD هو $ -0.0003371478 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر pNetwork مقابل USD هو $ -0.0011779989 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر pNetwork مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.15%
|30 يوم
|$ -0.0003371478
|-8.05%
|60 يوم
|$ -0.0011779989
|-28.14%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر pNetwork: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.21%
+0.15%
-16.80%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
pNetwork is the heartbeat of cross-chain composability. As the governance network of the pTokens system, it enables the seamless movement of assets across blockchains.
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