سعر PMFI اليوم

السعر المباشر لمشروع PMFI (PMFI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.62% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PMFI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل PMFI.

يحتل PMFI حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 27,914، مع عرض متداول قدره 100.00B PMFI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PMFI بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك PMFI بمقدار +0.48% خلال الساعة الماضية و-4.34% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق PMFI (PMFI)

القيمة السوقية $ 27.91K$ 27.91K $ 27.91K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 27.91K$ 27.91K $ 27.91K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ PMFI هي $ 27.91K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PMFI يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 27.91K.