معلومات سعر PJN (PJN) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00004775 $ 0.00004775 $ 0.00004775 24 ساعة منخفض $ 0.0000509 $ 0.0000509 $ 0.0000509 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00004775$ 0.00004775 $ 0.00004775 24 ساعة مرتفع $ 0.0000509$ 0.0000509 $ 0.0000509 عالية طوال الوقت $ 0.00288545$ 0.00288545 $ 0.00288545 أدنى سعر $ 0.00004775$ 0.00004775 $ 0.00004775 تغير السعر (1 ساعة) +0.89% تغير السعر (1يوم) -1.13% تغير السعر (7 أيام) -17.24% تغير السعر (7 أيام) -17.24%

سعر PJN (PJN) في الوقت الحقيقي هو $0.00004984. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول PJN بين أدنى سعر $ 0.00004775 وأعلى سعر $ 0.0000509، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـPJN على الإطلاق هو $ 0.00288545، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00004775.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير PJN +0.89% على مدار الساعة الماضية، -1.13% على مدار 24 ساعة، و -17.24% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق PJN (PJN)

القيمة السوقية $ 49.84K$ 49.84K $ 49.84K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 49.84K$ 49.84K $ 49.84K إمداد دورة التداول 999.75M 999.75M 999.75M إجمالي العرض 999,753,818.271203 999,753,818.271203 999,753,818.271203

القيمة السوقية الحالية لـ PJN هي $ 49.84K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PJN يبلغ 999.75M، مع إجمالي عرض 999753818.271203. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 49.84K.