ما هو Pizza ( PIZZA )

This is a meme token about Pizza, I have gathered a team of 4 artists create a steady flow of meme content for social media and to build a community with pizza lovers from across the world. We are here to bridge DFI and Pizza. No white paper for this project and as we complete steps of growth we will provide a Done Map and update on a quarterly basis. As the project grows we plan to have Pizza Party's that are sponsored by our project for community members from across the world, holding events on National Pizza day as well as Bitcoin Pizza day.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Pizza (PIZZA) الموقع الرسمي