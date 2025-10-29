معلومات سعر Pitaya (PITAYA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.86% تغير السعر (1يوم) -7.23% تغير السعر (7 أيام) -4.37%

سعر Pitaya (PITAYA) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول PITAYA بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـPITAYA على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير PITAYA +0.86% على مدار الساعة الماضية، -7.23% على مدار 24 ساعة، و -4.37% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Pitaya (PITAYA)

القيمة السوقية $ 99.69K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 99.75K إمداد دورة التداول 998.81M إجمالي العرض 999,383,922.003434

القيمة السوقية الحالية لـ Pitaya هي $ 99.69K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PITAYA يبلغ 998.81M، مع إجمالي عرض 999383922.003434. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 99.75K.