سعر Pipo (PIPO)
سعر Pipo (PIPO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 157.53K. يتم تحديث سعر PIPO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pipo الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.99K
- تغيير سعر Pipo خلال اليوم هو +4.26%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.42M
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خلال اليوم، كان سعر Pipo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pipo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pipo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pipo مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+4.26%
|30 يوم
|$ 0
|-54.12%
|60 يوم
|$ 0
|-63.18%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pipo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+9.08%
+4.26%
-14.85%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$PIPO is the next big contender in the meme coin arena, built on the Solana blockchain. It’s not just another meme token – $pipo aims to establish "hippopotamus hegemony" in the crypto world, challenging the current dominance of dog-themed coins. Our mission is to build a resilient, thriving community that believes in the power of unity and market balance. With $pipo, you're not just buying a token; you're joining a movement. Simple to buy, easy to hold, and backed by a proactive community, $pipo is set to dominate the memecoin space. Join us on our journey to the top!
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