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سعر Pipo (PIPO) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 157.53K . يتم تحديث سعر PIPO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Pipo الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.99K - تغيير سعر Pipo خلال اليوم هو +4.26% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.42M

أداء سعر Pipo (PIPO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Pipo مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Pipo مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Pipo مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Pipo مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +4.26% 30 يوم $ 0 -54.12% 60 يوم $ 0 -63.18% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Pipo (PIPO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Pipo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00171106$ 0.00171106 $ 0.00171106 تغير السعر (1 ساعة) +9.08% تغير السعر (1يوم) +4.26% تغير السعر (7 أيام) -14.85%

معلومات سوق Pipo (PIPO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: