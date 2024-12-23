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سعر PinkSale (PINKSALE) المباشر لليوم هو USD 267.14 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 26.71M . يتم تحديث سعر PINKSALE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق PinkSale الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 16.69 - تغيير سعر PinkSale خلال اليوم هو -1.06% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00K

أداء سعر PinkSale (PINKSALE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر PinkSale مقابل USD هو $ -2.8771093354436 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر PinkSale مقابل USD هو $ +9.2044422700 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر PinkSale مقابل USD هو $ +15.6495420520 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر PinkSale مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -2.8771093354436 -1.06% 30 يوم $ +9.2044422700 +3.45% 60 يوم $ +15.6495420520 +5.86% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر PinkSale (PINKSALE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر PinkSale: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 266.63$ 266.63 $ 266.63 24 ساعة مرتفع $ 270.56$ 270.56 $ 270.56 عالية طوال الوقت $ 392.65$ 392.65 $ 392.65 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -1.06% تغير السعر (7 أيام) -7.60%

معلومات سوق PinkSale (PINKSALE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: