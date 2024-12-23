سعر PinkSale (PINKSALE)
سعر PinkSale (PINKSALE) المباشر لليوم هو USD 267.14. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 26.71M. يتم تحديث سعر PINKSALE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PinkSale الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 16.69
- تغيير سعر PinkSale خلال اليوم هو -1.06%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00K
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خلال اليوم، كان سعر PinkSale مقابل USD هو $ -2.8771093354436 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PinkSale مقابل USD هو $ +9.2044422700 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PinkSale مقابل USD هو $ +15.6495420520 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PinkSale مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -2.8771093354436
|-1.06%
|30 يوم
|$ +9.2044422700
|+3.45%
|60 يوم
|$ +15.6495420520
|+5.86%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر PinkSale: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-1.06%
-7.60%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PinkSale is a protocol aiming to provide users with the capabilities to launch their own token and create their own initial token sale. No code required, simply navigate through our terminal and design your own token and token launch within a few clicks.
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