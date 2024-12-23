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سعر PinGo (PINGO) المباشر لليوم هو USD 0.179973 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.07M . يتم تحديث سعر PINGO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق PinGo الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.50M - تغيير سعر PinGo خلال اليوم هو +1.59% - لديه عرض متداول بقيمة USD 17.00M

أداء سعر PinGo (PINGO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر PinGo مقابل USD هو $ +0.00282201 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر PinGo مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر PinGo مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر PinGo مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00282201 +1.59% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر PinGo (PINGO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر PinGo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.172861$ 0.172861 $ 0.172861 24 ساعة مرتفع $ 0.184561$ 0.184561 $ 0.184561 عالية طوال الوقت $ 0.399172$ 0.399172 $ 0.399172 تغير السعر (1 ساعة) +0.57% تغير السعر (1يوم) +1.59% تغير السعر (7 أيام) -18.51%

معلومات سوق PinGo (PINGO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: