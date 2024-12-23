سعر PinGo (PINGO)
سعر PinGo (PINGO) المباشر لليوم هو USD 0.179973. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.07M. يتم تحديث سعر PINGO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PinGo الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.50M
- تغيير سعر PinGo خلال اليوم هو +1.59%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 17.00M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر PINGO مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر PINGO.
خلال اليوم، كان سعر PinGo مقابل USD هو $ +0.00282201 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PinGo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PinGo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PinGo مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00282201
|+1.59%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر PinGo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.57%
+1.59%
-18.51%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PinGo - the first AI+DePIN project on the TON network, redefining the way we access computational resources, datasets, and artificial intelligence. PinGo serves as a medium that bridges idle computing power, effectively addressing the problem of fragmented and idle resources. By leveraging AI, DePIN (Decentralized Physical Infrastructure), and Decloud solutions, PinGo provides a robust computing power foundation for building AI models. Our platform integrates these technologies to optimize and democratize access to essential computational resources, driving innovation and efficiency in machine learning applications.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 PINGO إلى AUD
A$0.28615707
|1 PINGO إلى GBP
￡0.14217867
|1 PINGO إلى EUR
€0.17097435
|1 PINGO إلى USD
$0.179973
|1 PINGO إلى MYR
RM0.80807877
|1 PINGO إلى TRY
₺6.33324987
|1 PINGO إلى JPY
¥28.16757423
|1 PINGO إلى RUB
₽18.49942467
|1 PINGO إلى INR
₹15.28870635
|1 PINGO إلى IDR
Rp2,902.78991619
|1 PINGO إلى PHP
₱10.57341375
|1 PINGO إلى EGP
￡E.9.15702624
|1 PINGO إلى BRL
R$1.09423584
|1 PINGO إلى CAD
C$0.25736139
|1 PINGO إلى BDT
৳21.41858673
|1 PINGO إلى NGN
₦278.59460454
|1 PINGO إلى UAH
₴7.51747221
|1 PINGO إلى VES
Bs9.178623
|1 PINGO إلى PKR
Rs49.89391479
|1 PINGO إلى KZT
₸94.12767873
|1 PINGO إلى THB
฿6.17487363
|1 PINGO إلى TWD
NT$5.86532007
|1 PINGO إلى CHF
Fr0.16017597
|1 PINGO إلى HKD
HK$1.39839021
|1 PINGO إلى MAD
.د.م1.80332946