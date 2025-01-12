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سعر Phteven (PHTEVE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 55.97K . يتم تحديث سعر PHTEVE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Phteven الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 55.97 - تغيير سعر Phteven خلال اليوم هو -0.49% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Phteven (PHTEVE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Phteven مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Phteven مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Phteven مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Phteven مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.49% 30 يوم $ 0 -38.72% 60 يوم $ 0 -61.47% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Phteven (PHTEVE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Phteven: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00340527$ 0.00340527 $ 0.00340527 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.49% تغير السعر (7 أيام) -25.99%

معلومات سوق Phteven (PHTEVE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: