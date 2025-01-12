سعر Phteven (PHTEVE)
سعر Phteven (PHTEVE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 55.97K. يتم تحديث سعر PHTEVE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Phteven الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 55.97
- تغيير سعر Phteven خلال اليوم هو -0.49%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Phteven مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Phteven مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Phteven مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Phteven مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.49%
|30 يوم
|$ 0
|-38.72%
|60 يوم
|$ 0
|-61.47%
|90 يوم
|$ 0
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اكتشف أحدث تحليلات سعر Phteven: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.49%
-25.99%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PHTEVE is a meme token inspired by Tuna the dog, a beloved internet sensation. Built on the Solana blockchain, PHTEVE aims to provide a fun and engaging way for the community to interact and share their love for Tuna -aka Ptheven
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