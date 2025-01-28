سعر PESHI (PESHI)
سعر PESHI (PESHI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PESHI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PESHI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 553.92
- تغيير سعر PESHI خلال اليوم هو +3.61%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر PESHI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PESHI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PESHI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PESHI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+3.61%
|30 يوم
|$ 0
|-16.74%
|60 يوم
|$ 0
|-46.75%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر PESHI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.01%
+3.61%
+1.68%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PESHI is a community driven meme token on the Solana blockchain. PESHI is the son of PEPE and SHIBA.
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