سعر Perry اليوم

السعر المباشر لمشروع Perry (PERRY) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.57% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PERRY الحالي إلى USD هو $ 0 لكل PERRY.

يحتل Perry حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 104,076، مع عرض متداول قدره 1.00B PERRY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PERRY بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01783987، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك PERRY بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-2.32% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 11.67.

معلومات سوق Perry (PERRY)

القيمة السوقية $ 104.08K$ 104.08K $ 104.08K الحجم (24 ساعة) $ 11.67$ 11.67 $ 11.67 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 104.08K$ 104.08K $ 104.08K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Perry هي $ 104.08K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 11.67. العرض المتداول لـ PERRY يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 104.08K.