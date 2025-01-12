سعر pepcat (PEPCAT)
سعر pepcat (PEPCAT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 16.28K. يتم تحديث سعر PEPCAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق pepcat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.98
- تغيير سعر pepcat خلال اليوم هو +0.54%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.96M
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خلال اليوم، كان سعر pepcat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر pepcat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر pepcat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر pepcat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.54%
|30 يوم
|$ 0
|-17.14%
|60 يوم
|$ 0
|-33.18%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر pepcat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.25%
+0.54%
-13.74%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Community Takeover. Pepcat is the product of meme fusion, Pepe the frog & Nub the cat fused together to bring us Pepcat. 70% cat and 30% frog.
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