سعر PELFORT اليوم

السعر المباشر لمشروع PELFORT (PELF) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.67% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PELF الحالي إلى USD هو $ 0 لكل PELF.

يحتل PELFORT حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 63,498، مع عرض متداول قدره 10.00B PELF. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PELF بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00246013، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك PELF بمقدار +0.24% خلال الساعة الماضية و-4.31% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق PELFORT (PELF)

القيمة السوقية $ 63.50K$ 63.50K $ 63.50K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 63.50K$ 63.50K $ 63.50K إمداد دورة التداول 10.00B 10.00B 10.00B إجمالي العرض 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ PELFORT هي $ 63.50K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PELF يبلغ 10.00B، مع إجمالي عرض 10000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 63.50K.