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سعر Pedro (PEDRO)

USD

مخطط سعر Pedro (PEDRO) المباشر

$1.047
$1.047$1.047
-3.20%(1D)

سعر Pedro (PEDRO) لليوم

سعر Pedro (PEDRO) المباشر لليوم هو USD 1.047. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 104.53K. يتم تحديث سعر PEDRO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pedro الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Pedro خلال اليوم هو -3.23%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 99.79K

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أداء سعر Pedro (PEDRO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Pedro مقابل USD هو $ -0.035064444922183 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pedro مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pedro مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pedro مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.035064444922183-3.23%
30 يوم$ 0--
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

تحليل سعر Pedro (PEDRO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Pedro: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 1.047
$ 1.047$ 1.047

$ 1.15
$ 1.15$ 1.15

$ 2.38
$ 2.38$ 2.38

-0.00%

-3.23%

-1.10%

معلومات سوق Pedro (PEDRO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 104.53K
$ 104.53K$ 104.53K

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99.79K
99.79K 99.79K

ما هو Pedro ( PEDRO )

Timedotfun is a decentralized application built on top of Solana blockchain, It helps enable creators to tokenize their time using a minute token, which can be used to direct message, group chat, voice, and video calling. Simply put, you can put a price on the actions above for your fans and, in our case, investors to approach you without being left ignored. The token in this application is for Pedro, CMO of timefun.

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المصدر Pedro (PEDRO)

الموقع الرسمي

توكنوميكس Pedro (PEDRO)

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