سعر Pecunity اليوم

السعر المباشر لمشروع Pecunity (PEC) اليوم هو $ 0.00694883، مع تغير بنسبة 0.03% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PEC الحالي إلى USD هو $ 0.00694883 لكل PEC.

يحتل Pecunity حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 123,168، مع عرض متداول قدره 17.73M PEC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PEC بين $ 0.00694739 (أدنى) و$ 0.00700333 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.04713753، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00267016.

على المدى القصير، تحرك PEC بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+6.61% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.76.

معلومات سوق Pecunity (PEC)

القيمة السوقية $ 123.17K$ 123.17K $ 123.17K الحجم (24 ساعة) $ 2.76$ 2.76 $ 2.76 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 173.72K$ 173.72K $ 173.72K إمداد دورة التداول 17.73M 17.73M 17.73M إجمالي العرض 25,000,000.0 25,000,000.0 25,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Pecunity هي $ 123.17K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.76. العرض المتداول لـ PEC يبلغ 17.73M، مع إجمالي عرض 25000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 173.72K.