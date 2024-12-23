سعر Peanut (NUX)
سعر Peanut (NUX) المباشر لليوم هو USD 0.00497875. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 248.95K. يتم تحديث سعر NUX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Peanut الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.08K
- تغيير سعر Peanut خلال اليوم هو -2.97%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 50.00M
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خلال اليوم، كان سعر Peanut مقابل USD هو $ -0.000152521696608997 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Peanut مقابل USD هو $ -0.0008211751 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Peanut مقابل USD هو $ +0.0005237092 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Peanut مقابل USD هو $ +0.00060749493843866 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000152521696608997
|-2.97%
|30 يوم
|$ -0.0008211751
|-16.49%
|60 يوم
|$ +0.0005237092
|+10.52%
|90 يوم
|$ +0.00060749493843866
|+13.90%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Peanut: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.49%
-2.97%
-15.19%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Everyone wants to buy cheaper and sell higher. But the volatility and imperfect mechanisms of AMMs make trading on DEXs less profitable due to significant slippage. As a result, users overpay even for minor trades. These are the problems that Peanut solves!
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