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سعر Peanut (NUX) المباشر لليوم هو USD 0.00497875 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 248.95K . يتم تحديث سعر NUX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Peanut الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.08K - تغيير سعر Peanut خلال اليوم هو -2.97% - لديه عرض متداول بقيمة USD 50.00M

أداء سعر Peanut (NUX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Peanut مقابل USD هو $ -0.000152521696608997 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Peanut مقابل USD هو $ -0.0008211751 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Peanut مقابل USD هو $ +0.0005237092 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Peanut مقابل USD هو $ +0.00060749493843866 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000152521696608997 -2.97% 30 يوم $ -0.0008211751 -16.49% 60 يوم $ +0.0005237092 +10.52% 90 يوم $ +0.00060749493843866 +13.90%

تحليل سعر Peanut (NUX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Peanut: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00486342$ 0.00486342 $ 0.00486342 24 ساعة مرتفع $ 0.00517238$ 0.00517238 $ 0.00517238 عالية طوال الوقت $ 31.0$ 31.0 $ 31.0 تغير السعر (1 ساعة) +1.49% تغير السعر (1يوم) -2.97% تغير السعر (7 أيام) -15.19%

معلومات سوق Peanut (NUX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: