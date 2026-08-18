سعر PCGAMEFI اليوم

السعر المباشر لمشروع PCGAMEFI (PCGAMEFI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.65% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PCGAMEFI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل PCGAMEFI.

يحتل PCGAMEFI حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 28,897، مع عرض متداول قدره 502.50M PCGAMEFI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PCGAMEFI بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك PCGAMEFI بمقدار +0.48% خلال الساعة الماضية و-7.27% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق PCGAMEFI (PCGAMEFI)

القيمة السوقية $ 28.90K$ 28.90K $ 28.90K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 28.90K$ 28.90K $ 28.90K إمداد دورة التداول 502.50M 502.50M 502.50M إجمالي العرض 502,497,759.71084356 502,497,759.71084356 502,497,759.71084356

القيمة السوقية الحالية لـ PCGAMEFI هي $ 28.90K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PCGAMEFI يبلغ 502.50M، مع إجمالي عرض 502497759.71084356. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 28.90K.