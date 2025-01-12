سعر Particle (PRTCLE)
سعر Particle (PRTCLE) المباشر لليوم هو USD 0.00232616. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.88K. يتم تحديث سعر PRTCLE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Particle الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.06
- تغيير سعر Particle خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.53M
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خلال اليوم، كان سعر Particle مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Particle مقابل USD هو $ -0.0000637195 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Particle مقابل USD هو $ -0.0000200980 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Particle مقابل USD هو $ -0.0000401162723496277 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0000637195
|-2.73%
|60 يوم
|$ -0.0000200980
|-0.86%
|90 يوم
|$ -0.0000401162723496277
|-1.69%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Particle: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-0.55%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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€0.0022563752
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RM0.0104444584
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₺0.082346064
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¥0.3667656472
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₽0.2364076408
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₹0.2004452072
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Rp38.1337643904
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₱0.13724344
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￡E.0.11747108
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